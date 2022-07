La rete dei sindaci a sostegno della lista Di Maio: il progetto di una serie di candidati civici in aiuto del ministro degli Esteri (Di martedì 26 luglio 2022) Che ci faceva il sindaco di Milano Beppe Sala nell’ufficio di Enrico Letta a Roma insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio? Si è parlato di una lista verde, si è parlato di un aiuto alla lista di Insieme per il futuro, la formazione di Di Maio. Si è parlato dell’aiuto che potrebbe dare Sala al Partito Democratico e alla coalizione di centrosinistra in quel Nord Italia che, come si sa, è stato nell’ultimo ventennio terreno di assoluta supremazia per lo schieramento avverso, il centrodestra. Ma in verità il motivo principale per cui all’incontro c’era anche Sala è un progetto ben preciso, che a quanto pare è stato pensato proprio da Enrico Letta: l’idea è quella di un sostegno civico alla ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Che ci faceva il sindaco di Milano Beppe Sala nell’ufficio di Enrico Letta a Roma insieme alLuigi Di? Si è parlato di unaverde, si è parlato di unalladi Insieme per il futuro, la formazione di Di. Si è parlato dell’che potrebbe dare Sala al Partito Democratico e alla coalizione di centrosinistra in quel Nord Italia che, come si sa, è stato nell’ultimo ventennio terreno di assoluta supremazia per lo schieramento avverso, il centrodestra. Ma in verità il motivo principale per cui all’incontro c’era anche Sala è unben preciso, che a quanto pare è stato pensato proprio da Enrico Letta: l’idea è quella di uncivico alla ...

Monica535469 : Mami chiedo se fosse messo su OF avrebbe sicuramente più apprezzamenti qui gratis x tutti 200 visualizzazioni 8 com… - paolocosso : La rete dei sindaci a sostegno della lista Di Maio: il progetto di una serie di candidati civici in aiuto del minis… - nthroot : RT @Apndp: “Ho trovato in rete allusioni” ? “Alla tua omo/bisessualità” E? “Non smentisci?Non le fai rimuovere?” Scusa,ma è un reato/una pa… - LuisaPaglias : RT @Apndp: “Ho trovato in rete allusioni” ? “Alla tua omo/bisessualità” E? “Non smentisci?Non le fai rimuovere?” Scusa,ma è un reato/una pa… - FuriacecaFC11 : RT @ImolaOggi: Sblocchiamo un ricordo Ronzulli: 'i voti dei no vax mi fanno schifo'. Ma il problema non si pone perchè, stando a quanto dic… -