Kim-Napoli | gli agenti incontrano De Laurentiis | Le ultime

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 luglio 2022) Kim-, arriva la fumata bianca, il difensore sarà oggi a Roma per le visite poi raggiungerà Spalletti a Castel di Sangro. La vicenda Kim Min Jae sembra sbloccata definitivamente. Sono attese novità ad ore; secondo Sky sport 24, il difensore del Fenerbahce è atteso oggi in Italia per le visite mediche poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Castel di Sangro. Il sudcoreano che freme per sbarcare in Italia. L’AGENTE DI KIM INCONTRA DEL’agente di Kim Min-jae è arrivato a Castel di Sangro, all’Aqua Montis Resort di Rivisondoli, quartier generale del. Le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore. Kim fino a ieri era Lisbona, in Portogallo, con una valigia già chiusa e il passaporto in tasca. Il difensore è pronto a partire per Roma e ...