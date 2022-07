Inter, si sblocca il mercato in uscita: l'appello di Inzaghi al club (Di martedì 26 luglio 2022) Dal canto proprio, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il presidente dell'Inter Steven Zhang ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di cedere il club. Il presidente nerazzurro sta ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 26 luglio 2022) Dal canto proprio, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il presidente dell'Steven Zhang ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di cedere il. Il presidente nerazzurro sta ...

Luxgraph : Al Milan è tutto un rinvio: De Ketelaere non si sblocca - infoitsport : Inter, per Sanchez spiraglio Marsiglia: così si sblocca il mercato - Inter_1908___ : RT @GiuliaLoglisci_: ????Con #Scamacca al #WestHam torna viva l’ipotesi #Pinamonti per il #Sassuolo. L’#Inter vuole comunque la garanzia di r… - GiuliaLoglisci_ : ????Con #Scamacca al #WestHam torna viva l’ipotesi #Pinamonti per il #Sassuolo. L’#Inter vuole comunque la garanzia d… - tuttointer24 : Mercato Inter, Scamacca sblocca Pinamonti: il Sassuolo sull’attaccante ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -