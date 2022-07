Il turista ubriaco che si arrampica per molestare due studentesse, cade e si rompe una gamba (Di martedì 26 luglio 2022) Quando alle 5 del mattino la polizia lo aveva trovato a terra in una pozza di sangue a Trastevere, avevano pensato fosse rimasto vittima di un’aggressione. Ma la storia dietro il ritrovamento di un turista turco di 40 anni avvenuto lo scorso 3 aprile è ben diversa. Portato d’urgenza all’ospedale San Camillo, era stato ricoverato perché si era fratturato tibia e perone della gamba destra. La dinamica è stata ricostruita attraverso le telecamere di sorveglianza e la testimonianza di due ragazze, studentesse americane, che hanno raccontato di essere state seguite da un uomo quella sera. Il turista ubriaco che prova ad arrampicarsi per molestare due studentesse, cade e si rompe una gamba Era proprio il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Quando alle 5 del mattino la polizia lo aveva trovato a terra in una pozza di sangue a Trastevere, avevano pensato fosse rimasto vittima di un’aggressione. Ma la storia dietro il ritrovamento di unturco di 40 anni avvenuto lo scorso 3 aprile è ben diversa. Portato d’urgenza all’ospedale San Camillo, era stato ricoverato perché si era fratturato tibia e perone delladestra. La dinamica è stata ricostruita attraverso le telecamere di sorveglianza e la testimonianza di due ragazze,americane, che hanno raccontato di essere state seguite da un uomo quella sera. Ilche prova adrsi perduee siunaEra proprio il ...

