Il matrimonio finisce in tragedia: la sposa muore di morte violenta durante i festeggiamenti (Di martedì 26 luglio 2022) Una giovane donna di 24 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti per il suo matrimonio appena celebrato. Non è la prima volta che una festa di matrimonio finisce con il morto. Qualche mese fa a perdere la vita un bimbo di appena 4 anni annegato in piscina durante il pranzo nuziale in Sardegna. Questa volta, invece a rimetterci stata la giovane sposa. La ragazza aveva solo 24 anni ed è stata uccisa a colpi di arma da fuoco al suo stesso matrimonio: un proiettile vagante esploso da un fucile per l’ha colpita alla testa. La vittima si chiamava Mahvash Leghaei e la tragedia si è consumata a Firuzabad, nella provincia di Fars, in Iran. durante i festeggiamenti che seguono la ... Leggi su formatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Una giovane donna di 24 anni ha perso la vitaper il suoappena celebrato. Non è la prima volta che una festa dicon il morto. Qualche mese fa a perdere la vita un bimbo di appena 4 anni annegato in piscinail pranzo nuziale in Sardegna. Questa volta, invece a rimetterci stata la giovane. La ragazza aveva solo 24 anni ed è stata uccisa a colpi di arma da fuoco al suo stesso: un proiettile vagante esploso da un fucile per l’ha colpita alla testa. La vittima si chiamava Mahvash Leghaei e lasi è consumata a Firuzabad, nella provincia di Fars, in Iran.che seguono la ...

