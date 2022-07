CoD: Modern Warfare 2, beta multiplayer in arrivo secondo un rumor (Di martedì 26 luglio 2022) secondo alcune indiscrezioni, riportate da Tom Henderson, la beta multiplayer di CoD: Modern Warfare 2 è in arrivo molto presto Di recente il nuovo titolo Activision e Infinity Ward, della saga di Call of Duty non ha ricevuto molte notizie ufficiali da parte del team di sviluppo, e si sa che quando accade questo i leak e i rumor aumentano a dismisura. In tal proposito è apparso come al solito il noto insider Tom Henderson, che ha indicato come una beta del multiplayer di CoD: Modern Warfare 2 sia in previsione di rilascio molto presto, questa indicazione è stata confermata anche da un altro insider, Ralph Valve. La beta multiplayer di CoD: Modern ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 luglio 2022)alcune indiscrezioni, riportate da Tom Henderson, ladi CoD:2 è inmolto presto Di recente il nuovo titolo Activision e Infinity Ward, della saga di Call of Duty non ha ricevuto molte notizie ufficiali da parte del team di sviluppo, e si sa che quando accade questo i leak e iaumentano a dismisura. In tal proposito è apparso come al solito il noto insider Tom Henderson, che ha indicato come unadeldi CoD:2 sia in previsione di rilascio molto presto, questa indicazione è stata confermata anche da un altro insider, Ralph Valve. Ladi CoD:...

