ATP Umago 2022: superbo Franco Agamenone, rimonta Laslo Djere dopo tre ore e va al secondo turno (Di martedì 26 luglio 2022) Tutto in una sera per Franco Agamenone. L’italoargentino, in un sol colpo, centra la prima vittoria sul tour ATP maggiore e il primo successo su un top 100 del ranking mondiale. A cadere al cospetto del nativo di Rio Cuarto, che gioca per l’Italia dal 2020, è il serbo Laslo Djere. 7-6(8) 2-6 7-5 il punteggio finale di un match dai mille risvolti e durato due ore e 57 minuti. Al secondo turno ci sarà uno degli argentini di maggiore prospettiva futura, Sebastian Baez. Il primo set vede subito partire Agamenone in una maniera sorprendente per gli avventori del Campo 1: dopo il break immediato di Djere che vale lo 0-2, è lui a reagire con forza. Sono quattro i giochi di fila che conquista, togliendo dunque due volte il servizio al serbo, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Tutto in una sera per. L’italoargentino, in un sol colpo, centra la prima vittoria sul tour ATP maggiore e il primo successo su un top 100 del ranking mondiale. A cadere al cospetto del nativo di Rio Cuarto, che gioca per l’Italia dal 2020, è il serbo. 7-6(8) 2-6 7-5 il punteggio finale di un match dai mille risvolti e durato due ore e 57 minuti. Alci sarà uno degli argentini di maggiore prospettiva futura, Sebastian Baez. Il primo set vede subito partirein una maniera sorprendente per gli avventori del Campo 1:il break immediato diche vale lo 0-2, è lui a reagire con forza. Sono quattro i giochi di fila che conquista, togliendo dunque due volte il servizio al serbo, ...

Matigufo : RT @GeorgeSpalluto: Grande Agamenone! 1^ vittoria in carriera a livello Atp, battendo 76 26 75 dopo quasi tre ore un certo Laslo Djere. 1^… - OA_Sport : ATP Umago 2022: Franco Agamenone piazza il colpo inatteso su Laslo Djere e va al secondo turno - Tennis_Ita : ATP 250 Umago, Musetti supera Bedene in tre set e vola agli ottavi. Vittoria da sogno per Agamenone - folenamirko : RT @GeorgeSpalluto: Grande Agamenone! 1^ vittoria in carriera a livello Atp, battendo 76 26 75 dopo quasi tre ore un certo Laslo Djere. 1^… - apeindiana : RT @GeorgeSpalluto: Grande Agamenone! 1^ vittoria in carriera a livello Atp, battendo 76 26 75 dopo quasi tre ore un certo Laslo Djere. 1^… -