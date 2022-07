“Ancora più magro”. Dopo l’Isola dei famosi Edoardo Tavassi è un altro. In tutti i sensi (Di martedì 26 luglio 2022) Edoardo Tavassi dimagrito Dopo l’Isola dei famosi. Ancora di più, a quanto pare. Come la maggior parte dei concorrenti, anche il fratello di Guendalina Tavassi ha perso peso in Honduras. E come tutti si è sottoposto alla ‘prova dello specchio’ prima di rientrare in Italia. E su Instagram ha pubblicato la reazione che ha avuto alla vista del suo nuovo fisico, evidentemente più asciutto rispetto all’arrivo in Honduras. “Ma che è vite al limite?”, ha detto Edoardo Tavassi appena si è visto allo specchio. “Sono magro! Spiagge di Roma arrivo”, ha detto Ancora l’ex naufrago nel filmato pubblicato sui social. Edoardo Tavassi dimagrito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022)dimagritodeidi più, a quanto pare. Come la maggior parte dei concorrenti, anche il fratello di Guendalinaha perso peso in Honduras. E comesi è sottoposto alla ‘prova dello specchio’ prima di rientrare in Italia. E su Instagram ha pubblicato la reazione che ha avuto alla vista del suo nuovo fisico, evidentemente più asciutto rispetto all’arrivo in Honduras. “Ma che è vite al limite?”, ha dettoappena si è visto allo specchio. “Sono! Spiagge di Roma arrivo”, ha dettol’ex naufrago nel filmato pubblicato sui social.dimagrito ...

