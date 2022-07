Addio al fresco: ritorna il caldo estremo. La previsione di Giuliacci: ecco quando arriva la nuova ondata (Di martedì 26 luglio 2022) Il meteo aveva dato una piccola tregua dopo giorni di estremo calore, ma bisogna dimenticarsi in fretta il leggero calo di temperature, andato in scena in particolare nel Nord Italia. Come scrive Mario Giuliacci sul proprio sito dedicato alle previsioni “stiamo vivendo una fase meteo un po' più clemente. Tutti noi abbiamo sperimentato la feroce onda calda che ci sta accompagnando oramai da 14 giorni. Solamente alcuni abitanti del Settentrione sono più al fresco, soprattutto grazie ai forti temporali che sono riusciti a formarsi, dopo che l'aria più fredda è riuscita a valicare le Alpi la sera di lunedì 25. Sono in arrivo un paio di perturbazioni, piuttosto rapide ma fautrici di precipitazioni abbastanza diffuse. Non pioverà dappertutto, né si può sperare di risolvere alcunché con la siccità. Lo stato in cui si troverà l'atmosfera non ... Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Il meteo aveva dato una piccola tregua dopo giorni dicalore, ma bisogna dimenticarsi in fretta il leggero calo di temperature, andato in scena in particolare nel Nord Italia. Come scrive Mariosul proprio sito dedicato alle previsioni “stiamo vivendo una fase meteo un po' più clemente. Tutti noi abbiamo sperimentato la feroce onda calda che ci sta accompagnando oramai da 14 giorni. Solamente alcuni abitanti del Settentrione sono più al, soprattutto grazie ai forti temporali che sono riusciti a formarsi, dopo che l'aria più fredda è riuscita a valicare le Alpi la sera di lunedì 25. Sono in arrivo un paio di perturbazioni, piuttosto rapide ma fautrici di precipitazioni abbastanza diffuse. Non pioverà dappertutto, né si può sperare di risolvere alcunché con la siccità. Lo stato in cui si troverà l'atmosfera non ...

