Viktor&Rolf | in mostra a Shenzhen i celebri abiti del brand olandese

(Di lunedì 25 luglio 2022) Life&People.it La creativitàin esposizione: visitabile fino all’8 ottobre “Viktor&Rolf Metafashion!”, ladel marchio Viktor & Rolf in scena al Sea World Cuture and Arts Center di Shenzen, in Cina, curata da Pooky Lee e progettata da Nathalie Crinière grazie a Design Society. Si tratta di una retrospettiva che celebra la grande capacità artigianale e la potenza d’ispirazione che si cela dietro uno deieuropei più importanti degli ultimi anni. Unadall’anima surrealista Laha il merito di raccontare le diverse sfumature del, dove convergono estetica, ricerca della forma, tecnica e tantissima sperimentazione. Uno dei protagonisti dell’allestimento è certamente la componente surrealista, corrente che ha influenzato gran parte dei ...

fabiochiusi : I fan nostrani di Orbán ora naturalmente condanneranno questo delirio razzista — vero? - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Ue, contestando la legge sul '… - mi_prisco : @_DAGOSPIA_ San Viktor, manda da noi il tuo gemello, o anche solo una copia sbiadita, ma con gli attributi che mancano ai politici italiani. - ansaeuropa : Il premier ungherese Viktor Orban torna a parlare della guerra in Ucraina e ad attaccare la strategia finora messa… - Spezia_News : ?? #Calciomercato ???? Secondo @Gazzetta_it, Viktor #Kovalenko tornerà di nuovo in prestito con diritto fissato a 2… -

InsideOver

Lo schieramento dato vincente è ormai una coalizione di destre estreme i cui storici modelli internazionali (daOrbán , a Vladimir Putin , a Donald Trump , a Jair Bolsonaro ) quando sono ...Il premier unghereseOrban, in un discorso all'università estiva di Ba'lva'nyos, ha accusato gli Usa di spingere l'Europa a sanzionare la Russia per interessi meramente 'personali'. "La maggior parte dell'energia e ... Viktor Orban è più forte che mai La migrazione incontrollata rappresenta una minaccia permanente, ha sostenuto Orban, secondo cui i popoli dell'Europa occidentale ormai «si mescolano» con razze extra-europee, mentre gli ungheresi «no ...Il primo ministro ungherese Viktor Orban torna a parlare della guerra in Ucraina e delle sanzioni dell’Unione europea contro la Russia. Secondo Orban, le sanzioni punitive contro Mosca non hanno funzi ...