Un posto al sole, trama 26 luglio 2022: la delusione di Speranza (Di lunedì 25 luglio 2022) Ad Un posto al sole, una giornata al caseificio della famiglia Altieri sarà fonte di problemi per Speranza e Samuel, come racconta la trama di martedì 26 luglio 2022. Il giovane riceverà un invito dal suocero Espedito e inizialmente penserà di declinare inventando qualche scusa, ma poi Mariella e Guido gli faranno capire che questo gesto potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti con il padre della fidanzata e il giovane deciderà di accettare. Così, Samuel, Mariella, Guido e Speranza si presenteranno al caseificio dove, però, non tutto andrà come sperato. Espedito, infatti, quando la figlia gli darà dei consigli su come alleva le sue mucche, le risponderà contrariato e la metterà a tacere davanti a tutti. La ragazza si aspetterà che Samuel la difenda, ma lo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022) Ad Unal, una giornata al caseificio della famiglia Altieri sarà fonte di problemi pere Samuel, come racconta ladi martedì 26. Il giovane riceverà un invito dal suocero Espedito e inizialmente penserà di declinare inventando qualche scusa, ma poi Mariella e Guido gli faranno capire che questo gesto potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti con il padre della fidanzata e il giovane deciderà di accettare. Così, Samuel, Mariella, Guido esi presenteranno al caseificio dove, però, non tutto andrà come sperato. Espedito, infatti, quando la figlia gli darà dei consigli su come alleva le sue mucche, le risponderà contrariato e la metterà a tacere davanti a tutti. La ragazza si aspetterà che Samuel la difenda, ma lo ...

