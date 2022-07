Ultime Notizie Roma del 25-07-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana o andiamo in Ucraina in apertura nonostante le dichiarazioni degli occupanti russi le nostre forze armate stanno liberando i territori nel sud m’ha detto il presidente ucraino zielinski nel suo discorso di ieri sera anche con attacco missilistico Russo al porto di Odessa definendolo un duro colpo dal punto di vista politico alla stessa Russia intanto l’esercito ucraino ha distrutto un posto di comando Russo e depositi di munizioni dell’attacco sono stati uccisi 76 soldati russi e di tutti i cinque carri armati un sistema missilistico anticarro e 12 veicoli corazzati militari la cronaca torniamo su un incidente all’Argentario sabato pomeriggio motoscafo con a bordo 4 turisti Danesi forza in navigazione con il pilota automatico ha travolto una barca a vela lunga ...