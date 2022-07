Pd: domani alle 9 Direzione Nazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) È stata convocata per domani, martedì 26 luglio dalle ore 9 in modalità ibrida, nella sede di via Sant'Andrea delle Fratte 16, la Direzione Nazionale del Partito democratico. All'ordine del giorno l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) È stata convocata per, martedì 26 luglio dore 9 in modalità ibrida, nella sede di via Sant'Andrea delle Fratte 16, ladel Partito democratico. All'ordine del giorno l'...

Zingaretti conferma: è pronto a candidarsi ... adesso si prepara alle elezioni: "Dipende dal mio partito, io sono a disposizione del gruppo politico". Zingaretti ha aggiunto: "Sono amministratore grazie ai cittadini della mia comunità ormai da ... 

Domani a Vezzano "Il permesso per sposarsi. Un documento, una storia" con Massimo Storchi Martedì 26 luglio alle ore 21.00, nel Parco Paride Allegri a Vezzano sul Crostolo, tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale "Pablo Neruda", EstaVezz 2022 propone un appuntamento con la storia: graz ...