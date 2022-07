susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sorpresa Mihajlovic, il tecnico presente all'allenamento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sorpresa Mihajlovic, il tecnico presente all'allenamento - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sorpresa Mihajlovic, il tecnico presente all'allenamento - apetrazzuolo : BOLOGNA - Sorpresa Mihajlovic, il tecnico presente all'allenamento - napolimagazine : BOLOGNA - Sorpresa Mihajlovic, il tecnico presente all'allenamento -

Agenzia ANSA

Sorpresa a Casteldebole: Sinisaè tornato al centro tecnico per salutare squadra e dirigenza, all'indomani della sconfitta con l'Az Alkmaar (1 - 0) nell'amichevole disputata ieri pomeriggio in Olanda. La squadra si è ......cookie e Accetta tutto Gestisci cookie 'Sempre nel cuore le persone di Bergamo' Dalal ... L'ex Genoa, però, è stato girato subito in prestito al Bologna di SinisaVai alla ... Mihajlovic presente all'allenamento del Bologna Sorpresa a Casteldebole: Sinisa Mihajlovic è tornato al centro tecnico per salutare squadra e dirigenza, all'indomani della sconfitta con l'Az Alkmaar (1-0) nell'amichevole disputata ieri pomeriggio i ...Ecco quindi i momenti salienti della partita Highlights e gol Bologna-Settaurense 8-0, amichevole 2022 (VIDEO). by Andrea Bellini 15. Il video con gli highlights di Bologna-Settaurense, sfida valida c ...