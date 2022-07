Migranti, Viminale: a breve mille trasferiti dall'hotspot di Lampedusa (Di lunedì 25 luglio 2022) commenta Entro martedì saranno trasferiti da Lampedusa circa mille Migranti presenti nell'hotspot dell'isola, di cui 600 sono già in partenza con la nave 'Diciotti'. Lo si apprende da fonti del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) commenta Entro martedì sarannodacircapresenti nell'dell'isola, di cui 600 sono già in partenza con la nave 'Diciotti'. Lo si apprende da fonti del ...

