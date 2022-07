L’Equipe: il Psg assume uno psicologo per evitare altri disastri in Champions League (Di lunedì 25 luglio 2022) Mai più un crollo come nella scorsa Champions. Il Psg corre ai ripari: l’idea è quella di reclutare uno psicologo per imparare a gestire meglio la pressione. Lo scrive L’Equipe. La squadra parigina si è arenata spesso di fronte alla difficoltà a reggere nei momenti topici della competizione, ora valuta di inserire nello staff una figura professionale che aiuti i giocatori ad evitare casi come quello del Bernabeu di marzo scorso. Il suo sarebbe un lavoro a tempo pieno, accompagnerebbe il gruppo durante gli allenamenti e lavorerebbe per promuovere lo spirito di squadra. Non solo, il club vuole anche assumere un nutrizionista per controllare meglio la condizione fisica dei giocatori. Con uno psicologo impegnato nel quotidiano, il Psg è convinto di poter diventare più forte nelle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Mai più un crollo come nella scorsa. Il Psg corre ai ripari: l’idea è quella di reclutare unoper imparare a gestire meglio la pressione. Lo scrive. La squadra parigina si è arenata spesso di fronte alla difficoltà a reggere nei momenti topici della competizione, ora valuta di inserire nello staff una figura professionale che aiuti i giocatori adcasi come quello del Bernabeu di marzo scorso. Il suo sarebbe un lavoro a tempo pieno, accompagnerebbe il gruppo durante gli allenamenti e lavorerebbe per promuovere lo spirito di squadra. Non solo, il club vuole anchere un nutrizionista per controllare meglio la condizione fisica dei giocatori. Con unoimpegnato nel quotidiano, il Psg è convinto di poter diventare più forte nelle ...

