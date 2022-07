Lazio, acerbi spinge per la cessione. Lotito abbassa le pretese (Di lunedì 25 luglio 2022) acerbi freme per andar via dalla Lazio. Come racconta stamattina il Corriere dello Sport, dopo la cena di fine ritiro ad Auronzo il difensore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022)freme per andar via dalla. Come racconta stamattina il Corriere dello Sport, dopo la cena di fine ritiro ad Auronzo il difensore...

Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - sportli26181512 : Lazio, acerbi spinge per la cessione. Lotito abbassa le pretese: Acerbi freme per andar via dalla Lazio. Come racco… - __nero : RT @diego4all: Dopo quello che è successo in Lazio-Milan Acerbi non andrebbe bene manco fosse l'unico difensore rimasto sul pianeta. Ci vuo… - LALAZIOMIA : Lazio, acerbi spinge per la cessione. Lotito abbassa le pretese - Pierangelo_Ran : @Alessio95983803 @pap1pap @_cristiano73 se fosse così lo insulterebbero tutti. Io c'ero ad Auronzo e lo insultavano… -