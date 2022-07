La CalabriaVisione in scena a Tropea (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ una notte magica quella di sabato all’Anfiteatro del Porto di Tropea dove è andata in scena la “CalabriaVisione” di LinkTropea Communication Meeting, il grande evento organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia. Il panorama che si erge dietro il palco della serata conclusiva di questa due giorni dedicata alla comunicazione, l’informazione e lo spettacolo, lascia senza fiato i numerosi ospiti accorsi per festeggiare il gruppo Publiemme – Diemmecom e tutta la squadra de LaC Network e ViaCondotti21. A dare il benvenuto, il Presidente del gruppo Publiemme -Diemmecom-LaC Network, Domenico Maduli che stringe mani e abbraccia per tutta la serata “i suoi ragazzi”, come chiama giornalisti, collaboratori e dipendenti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ una notte magica quella di sabato all’Anfiteatro del Porto didove è andata inla “” di LinkCommunication Meeting, il grande evento organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune die la Fondazione Magna Grecia. Il panorama che si erge dietro il palco della serata conclusiva di questa due giorni dedicata alla comunicazione, l’informazione e lo spettacolo, lascia senza fiato i numerosi ospiti accorsi per festeggiare il gruppo Publiemme – Diemmecom e tutta la squadra de LaC Network e ViaCondotti21. A dare il benvenuto, il Presidente del gruppo Publiemme -Diemmecom-LaC Network, Domenico Maduli che stringe mani e abbraccia per tutta la serata “i suoi ragazzi”, come chiama giornalisti, collaboratori e dipendenti del ...

TV7Benevento : La CalabriaVisione in scena a Tropea - - ledicoladelsud : La CalabriaVisione in scena a Tropea - fisco24_info : La CalabriaVisione in scena a Tropea: (Adnkronos) - E’ una notte magica quella di sabato all’Anfiteatro del Porto d… - lifestyleblogit : La CalabriaVisione in scena a Tropea - - fisco24_info : A Tropea l'evento di LaC, Gratteri e Occhiuto tra gli ospiti: (Adnkronos) - Anfiteatro stracolmo, un parterre di os… -

A Tropea l'evento di LaC, Gratteri e Occhiuto tra gli ospiti Anfiteatro stracolmo, un parterre di ospiti d'eccezione, un grande evento. La CalabriaVisione è andata in scena sabato 23 luglio nella perla della Calabria. La seconda serata di Link, Tropea Communication Meeting , organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con ... La CalabriaVisione in scena a Tropea E' una notte magica quella di sabato all'Anfiteatro del Porto di Tropea dove è andata in scena la "CalabriaVisione" di Link - Tropea Communication Meeting, il grande evento organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia. Il ... Adnkronos A Tropea l'evento di LaC, Gratteri e Occhiuto tra gli ospiti Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Anfiteatro stracolmo, un parterre di ospiti d’eccezione, un grande evento. La CalabriaVisione è andata in scena sabato ... La CalabriaVisione in scena a Tropea (Adnkronos) - E’ una notte magica quella di sabato all’Anfiteatro del Porto di Tropea dove è andata in scena la “CalabriaVisione” di Link|Tropea Communication Meeting, il grande evento organizzato da ... Anfiteatro stracolmo, un parterre di ospiti d'eccezione, un grande evento. Laè andata insabato 23 luglio nella perla della Calabria. La seconda serata di Link, Tropea Communication Meeting , organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con ...E' una notte magica quella di sabato all'Anfiteatro del Porto di Tropea dove è andata inla "" di Link - Tropea Communication Meeting, il grande evento organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia. Il ... La CalabriaVisione in scena a Tropea Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Anfiteatro stracolmo, un parterre di ospiti d’eccezione, un grande evento. La CalabriaVisione è andata in scena sabato ...(Adnkronos) - E’ una notte magica quella di sabato all’Anfiteatro del Porto di Tropea dove è andata in scena la “CalabriaVisione” di Link|Tropea Communication Meeting, il grande evento organizzato da ...