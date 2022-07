Incidente aereo, il velivolo si schianta a due passi dalla riva: bagnanti sotto choc (Di lunedì 25 luglio 2022) Pericolosissimo Incidente aereo in spiaggia. Un velivolo, che trainava uno striscione, si è schiantato nell’oceano durante una gara di salvataggio tra bagnini ad Huntington Beach, nota località della California meridionale. Lo schianto è avvenuto a pochi metri dalla spiaggia e ha messo in pericolo i numerosissimi bagnanti che si trovavano sul luogo. California, un aereo si schianta a due passi dalla riva: panico tra i bagnanti L’Incidente è avvenuto venerdì 22 luglio. Le persone che si trovavano nella spieggia hanno raccontato di aver visto l’aereo volare basso, parallelo alla spiaggia, prima di schiantarsi verso le 13:30. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022) Pericolosissimoin spiaggia. Un, che trainava uno striscione, si èto nell’oceano durante una gara di salvataggio tra bagnini ad Huntington Beach, nota località della California meridionale. Lo schianto è avvenuto a pochi metrispiaggia e ha messo in pericolo i numerosissimiche si trovavano sul luogo. California, unsia due: panico tra iL’è avvenuto venerdì 22 luglio. Le persone che si trovavano nella spieggia hanno raccontato di aver visto l’volare basso, parallelo alla spiaggia, prima dirsi verso le 13:30. ...

