Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito

Il Regno Unito ospiterà l'Eurovision Song Contest nel 2023 per conto dell'Ucraina. Lo hanno annunciato la European Broadcasting Union e la Bbc. Il concorso di quest'anno, che si è svolto a Torino, è stato vinto dalla band ucraina. L'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest non si terrà più in Ucraina: Kiev ha dovuto rinunciare a causa della guerra in corso con la Russia, che rende impossibile organizzare un evento di queste proporzioni. Lo ha annunciato Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson, dopo un accordo ad hoc raggiunto con le autorità di Kiev.