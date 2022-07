Elezioni 2022, incontro Renzi-Calenda (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, Matteo Renzi e Carlo Calenda si sarebbero visti nel tardo pomeriggio. Nel corso dell’incontro, definito ”affettuoso”, il leader di Italia viva avrebbe ribadito la sua intenzione di correre da solo alle prossime Elezioni del 25 settembre. Calenda starebbe ancora riflettendo sul da farsi, anche perché da più parti si moltiplicano le pressioni per vederli nello stesso schieramento. Intanto il leader di Azione spiega ai microfoni del Tg1 di non avere veti “sulle alleanze, tranne il Movimento 5 stelle e i sovranisti. Il patto repubblicano che abbiamo presentato oggi – spiega – è aperto a chiunque vuole farne parte. Lo abbiamo rivolto ai cittadini e a tutte le forze politiche che non hanno voltato le spalle a Draghi. Gli accordi si fanno ragionando sulle cose ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, Matteoe Carlosi sarebbero visti nel tardo pomeriggio. Nel corso dell’, definito ”affettuoso”, il leader di Italia viva avrebbe ribadito la sua intenzione di correre da solo alle prossimedel 25 settembre.starebbe ancora riflettendo sul da farsi, anche perché da più parti si moltiplicano le pressioni per vederli nello stesso schieramento. Intanto il leader di Azione spiega ai microfoni del Tg1 di non avere veti “sulle alleanze, tranne il Movimento 5 stelle e i sovranisti. Il patto repubblicano che abbiamo presentato oggi – spiega – è aperto a chiunque vuole farne parte. Lo abbiamo rivolto ai cittadini e a tutte le forze politiche che non hanno voltato le spalle a Draghi. Gli accordi si fanno ragionando sulle cose ...

