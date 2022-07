Dellamorte Dellamore | la riscoperta della settimana

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 25 luglio 2022)è un film horror italiano del 1994. Probabilmente in pochi di voi conoscono Michele Soavi, il regista di questa perla dimenticata. Parlando di horror nostrano si guarda quasi sempre con occhio esclusivo a Dario Argento. Giusto, in quanto il Maestro ha prodotto dei titoli memorabili. Ma esistono altri che hanno realizzato film poco considerati ma non di meno valore. Soavi è uno di essi. Le sue pellicole horror sono finite in sordina, ingiustamente. Da Deliria a La Chiesa, meriterebbero tutti di essere riscoperti. Ma oggi si parla del suo ultimo horror (e ultimo film degno di nota). Si parla di, un horror sconclusionato e surreale che parte da un soggetto di Tiziano Sclavi. Si, proprio il padre di Dylan ...