Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,81%): L'indice Ftse Mib sale a 21.382 punti - Borsa: Milano positiva con Europa dopo Wall Street, vola gas: A Piazza Affari bene Saipem e le banche, giù Interpum… - Borsa: Milano in rialzo con Europa, corrono le banche. Scivola Leonardo, spread Btp-Bund a 227 punti

Avvio di settimana positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,81% a 21.382 punti, maglia rosa tra le Borse europee. . 25 luglio 2022Andamento in linea con le previsioni della vigilia per ladinella seduta di oggi 25 luglio 2022. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni con un leggero rosso attestandosi in area 21150 punti per poi passare su un leggero verde. Ad ...(Reuters) - Il Dow Jones guadagna terreno, con gli investitori che si preparano alla riunione della Federal Reserve in settimana e ai risultati trimestrali di alcune delle maggiori società per valutar ...Avvio di settimana positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,81% a 21.382 punti, maglia rosa tra le Borse europee. (ANSA). (ANSA) ...