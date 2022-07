Amici 22, fuori Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Ecco i sostituti (Di lunedì 25 luglio 2022) Rivoluzione ad “Amici” di Maria De Filippi. Ai nastri di partenza della ventiduesima edizione del talent show più longevo della tv italiana (in onda da settembre su Canale 5), è stato definito il cast degli insegnanti. A rivelare le cattedre, tra grandi conferme ed esclusioni eccellenti, è stato il sito davidemaggio.it. Dopo un anno di pausa alla corte di Milly Carlucci per “Ballando con le Stelle”, torna Arisa, che seguirà i talenti canori con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Dopo diversi anni trascorsi dietro la cattedra, dunque, Anna Pettinelli abbandonerà il proprio posto da insegnante. Ma non finisce qui. Sembra che anche Veronica Peparini, volto simbolo del programma e protagonista per nove edizioni consecutive come professoressa di ballo, debba fare le valigie. Subentrerà al suo posto –sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Rivoluzione ad “” di Maria De Filippi. Ai nastri di partenza della ventiduesima edizione del talent show più longevo della tv italiana (in onda da settembre su Canale 5), è stato definito il cast degli insegnanti. A rivelare le cattedre, tra grandi conferme ed esclusioni eccellenti, è stato il sito davidemaggio.it. Dopo un anno di pausa alla corte di Milly Carlucci per “Ballando con le Stelle”, torna Arisa, che seguirà i talenti canori con Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Dopo diversi anni trascorsi dietro la cattedra, dunque,abbandonerà il proprio posto da insegnante. Ma non finisce qui. Sembra che anche, volto simbolo del programma e protagonista per nove edizioni consecutive come professoressa di ballo, debba fare le valigie. Subentrerà al suo posto –sempre ...

