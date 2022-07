Addio a Vittorio De Scalzi | “Ha raggiunto la sua Aldebaran”

(Di lunedì 25 luglio 2022)De, è stato il fondatore dei New Trolls e da musicista è entrato nella ‘hall of fame’ italiana. Dopo essersi esibito qualche giorno fa con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo riproponendo il Concerto grosso all’auditorium Alfano, ci ha lasciato all’età di 72 anni. Ad annunciarlo la famiglia con estremo dolore. Polistrumentista, compositore, cantante,Deha fatto la storia della musica italiana. Ha partecipato a ben sette edizioni del Festival di Sanremo, collaborato con i grandi nomi del panorama musicale, da Anna Oxa a Ornella Vanoni, fino a Mina. Fondatore all’inizio degli Anni ’60 dei Trolls e successivamente dei New Trolls. Photo Credits: AnsaAnche dopo aver abbandonato il gruppo musicale decide di proseguire la sua carriera nel mondo della musica da solista, ottenendo importanti ...

fanpage : Addio a #VittorioDeScalzi, il fondatore dei #NewTrolls aveva 72 anni - 78_dix : Addio Vittorio - tribuna_treviso : Usando il motore di una Lambretta costruì il primo di una lunga serie di rasaerba, motoseghe e decespugliatori. Con… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #letta “con il #movimento5stelle rottura irreversibile”. Mercoledì vertice del centrodestra: #berlusconi chiederà la Pr… - ItaloBalbo11 : Addio anche a Vittorio De Scalzi,voce e ànima dei New Trolls ! La sua interpretazione di''quella carezza della ser… -

Ci ha lasciati all'età di 72 anniDe Scalzi, fondatore dei New Trolls. Lo ha annunciato la famiglia con un post sulla sua pagina Facebook. 'Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato' queste le ...De Scalzi: cenni biografici Come riporta FanPage : ' Nato a Genova, De Scalzi si è avvicinato alla musica da giovanissimo grazie agli insegnamenti della madre, pianista di ...Giovanni Sotgiu, 68 anni, non era un barbiere di Porto Torres, era il barbiere per eccellenza della città. Certamente il più conosciuto: punto di riferimento di intere generazioni. È morto dopo una lu ...Vittorio De Scalzi se n’è andato a 72 anni. Il fondatore dei New Trolls. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Vittorio De Scalzi ci ha lascia ...