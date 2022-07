A4, genitori abbandonano il figlio in autogrill: ora il Comune dovrà mantenerlo fino alla maggiore età (Di lunedì 25 luglio 2022) Sembra incredibile e invece è successo ed è successo in Italia. Una coppia ha abbandonato il figlio in una stazione di servizio e poi è fuggita. Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà neppure l’ultima. Qualche tempo fa una mamma, per compiacere il nuovo fidanzato abbandonò il figlio di 6 anni in un bosco e poi tornò ad ucciderlo. Questa volta, invece, i genitori, di Comune accordo hanno fatto scendere il figlio dall’auto presso una stazione di servizio e poi sono fuggiti. ANSA/CIRO FUSCO/ARCHIVIOE’ accaduto nell’area di servizio di Calstorta, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. Tra l’altro il minore – un ragazzino di 16 anni – pur non essendo piccolissimo, tuttavia è arrivato in Italia dall’Albania solo un mese fa e, dunque non parla ancora l’italiano. Non ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Sembra incredibile e invece è successo ed è successo in Italia. Una coppia ha abbandonato ilin una stazione di servizio e poi è fuggita. Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà neppure l’ultima. Qualche tempo fa una mamma, per compiacere il nuovo fidanzato abbandonò ildi 6 anni in un bosco e poi tornò ad ucciderlo. Questa volta, invece, i, diaccordo hanno fatto scendere ildall’auto presso una stazione di servizio e poi sono fuggiti. ANSA/CIRO FUSCO/ARCHIVIOE’ accaduto nell’area di servizio di Calstorta, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste. Tra l’altro il minore – un ragazzino di 16 anni – pur non essendo piccolissimo, tuttavia è arrivato in Italia dall’Albania solo un mese fa e, dunque non parla ancora l’italiano. Non ...

fanpage : Un ragazzino di 16 anni è stato abbandonato dai genitori in un'area di servizio sulla A14. I due sono poi scappati.… - infoitinterno : I genitori lo abbandonano in autogrill e scappano - TOMMASOCOCO83 : Volevo dire a @ritadallachiesa che gli animali se non riescono ad allevare i figli li abbandonano al loro destino.… - pippoMR : Genitori abbandonano il figlio sedicenne nell'area di servizio di un autogrill - LetoAndry : RT @fanpage: Un ragazzino di 16 anni è stato abbandonato dai genitori in un'area di servizio sulla A14. I due sono poi scappati. Nessuno si… -