Vittoria insperata per Sonia Bruganelli | lui corre in suo aiuto | sta per accadere l’incredibile

Leggi su direttanews

(Di domenica 24 luglio 2022) L’opinionistaci aveva visto lungo: corrono in suoe Alfonso Signorini potrebbe rivoluzionare il GF Vip-GF-VipParliamo della moglie di Paolo Bonolis, ma ormai star del Grande Fratello Vip da quando Alfonso Signorini l’ha chiamata come opinionista. Confermata anche per quest’anno,è riuscita a rendere popolare il suo nome grazie all’apparizione davanti alle telecamere, la verità è che lei è sempre stata una figura importante per la tv perché lavora nella gestione dei provini per vari programmi. Quando è stata intervistata per l’ufficialità sul suo ruolo da opinionista,ha confessato di aver fatto una proposta brillante ma azzardata al conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo scioccato ...