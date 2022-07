Toronto, Bernardeschi-show all’esordio in MLS: gol dalla distanza per l’ex Juventus (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Federico Bernardeschi comincia come meglio non poteva la sua nuova avventura in MLS con la maglia del Toronto. Il classe ’94, che si è liberato a parametro zero dalla Juventus, ha infatti bagnato con il gol il suo esordio con la maglia dei canadesi contro Charlotte e al fianco di altri ex della Serie A come Lorenzo Insigne e Domenica Criscito, oltre al capitano Michael Bradley (che ha pure realizzato una doppietta). Bernardeschi ha ricevuto palla all’interno dei 25 metri dalla porta avversaria, scaricando in rete un gran diagonale quasi da fermo; 3-0 alla mezz’ora (partita poi finita 4-0 con tutte le reti nel primo tempo) e pubblico di casa in delirio. Di seguito e in alto, il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Federicocomincia come meglio non poteva la sua nuova avventura in MLS con la maglia del. Il classe ’94, che si è liberato a parametro zero, ha infatti bagnato con il gol il suo esordio con la maglia dei canadesi contro Charlotte e al fianco di altri ex della Serie A come Lorenzo Insigne e Domenica Criscito, oltre al capitano Michael Bradley (che ha pure realizzato una doppietta).ha ricevuto palla all’interno dei 25 metriporta avversaria, scaricando in rete un gran diagonale quasi da fermo; 3-0 alla mezz’ora (partita poi finita 4-0 con tutte le reti nel primo tempo) e pubblico di casa in delirio. Di seguito e in alto, ildella rete. SportFace.

DiMarzio : #Bernardeschi domani sarà a #Toronto per iniziare la sua avventura in #MLS - DiMarzio : .@TorontoFC, Federico #Bernardeschi si è presentato in conferenza stampa parlando dei suoi obiettivi, delle offerte… - DiMarzio : .@TorontoFC: manca solo la firma per il passaggio di #Bernardeschi in #MLS #calciomercato - CalcioNapoli24 : - sportface2016 : #Toronto, #Bernardeschi-show all'esordio in #MLS: gol dalla distanza per l'ex #Juventus -