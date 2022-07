Quella presunta intesa tra Meloni e Letta che ora davvero non esiste più (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Fino ad oggi sembrava esserci un asse tra i due, tanto che qualcuno, nei Palazzi della politica, li ha ribattezzati Sandra e Raimondo. Invece appena al terzo giorno di campagna elettorale, il segretario del Pd Enrico Letta e la leader di FdI Giorgia Meloni non si sono risparmiati accuse. Meloni, da tempo in testa ai sondaggi, è nel mirino degli avversari in vista delle elezioni del 25 settembre. In un'intervista a ‘Repubblica' Letta ha disegnato un referendum: “Il Paese è al bivio, o noi o la Meloni”. Poi ha aggiunto: “Il Pd sta organizzando una lista aperta ed espansiva, si chiamerà 'Democratici e progressisti'. Sarà il cuore del nostro progetto Italia 27, la data di fine legislatura. L'obiettivo è arrivarci dopo aver governato e trasformato il Paese”. E se alcuni giornali e avversari politici ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Fino ad oggi sembrava esserci un asse tra i due, tanto che qualcuno, nei Palazzi della politica, li ha ribattezzati Sandra e Raimondo. Invece appena al terzo giorno di campagna elettorale, il segretario del Pd Enricoe la leader di FdI Giorgianon si sono risparmiati accuse., da tempo in testa ai sondaggi, è nel mirino degli avversari in vista delle elezioni del 25 settembre. In un'intervista a ‘Repubblica'ha disegnato un referendum: “Il Paese è al bivio, o noi o la”. Poi ha aggiunto: “Il Pd sta organizzando una lista aperta ed espansiva, si chiamerà 'Democratici e progressisti'. Sarà il cuore del nostro progetto Italia 27, la data di fine legislatura. L'obiettivo è arrivarci dopo aver governato e trasformato il Paese”. E se alcuni giornali e avversari politici ...

