Napoli-Raspadori: ecco quanto chiede il Sassuolo (Di domenica 24 luglio 2022) Continua la sessione di calciomercato del Napoli che ci riserva ogni giorno delle novità. La società sta cercando di mettere a punto degli importanti colpi di mercato tra Kim e Simeone e ora sembra aver puntato gli occhi su Raspadori del Sassuolo. L’indiscrezione è rivelata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ai microfoni di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Continua la sessione di calciomercato delche ci riserva ogni giorno delle novità. La società sta cercando di mettere a punto degli importanti colpi di mercato tra Kim e Simeone e ora sembra aver puntato gli occhi sudel. L’indiscrezione è rivelata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ai microfoni di L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - SportdelSud : Il #Napoli sarebbe seriamente interessato a uno dei gioiellini del #Sassuolo, probabilmente il più indicato per gli… - lorenzoparente_ : Non capisco questo interesse per #Raspadori, non è un sostituto di Osihmen, per me è una seconda punta/sottopunta,… - NapoliAddict : Di Marzio: “Sorpresa Raspadori: in arrivo l’offerta da 30 milioni, c’è l’assalto! Il Sassuolo…” #Napoli… - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: La #GazzettadelloSport questa mattina apre la sua prima pagina con #Juve #Milan #Inter e #Napoli. Dal punto di vista azzurro… -