Mutui sempre più vicini al 3%: effetto doccia fredda Bce sul credito (Di domenica 24 luglio 2022) La pandemia non ha rallentato il mercato dei Mutui e dei prestiti a famiglie ed imprese, che hanno continuato ad aumentare a tassi elevati – il sindacato dei bancari FABI calcola 34 miliardi in più dal 2020 ad oggi – ma si rischia ora un rincaro per effetto del "ritocco" dei tassi operato dalla BCE. Saranno più cari i Mutui a tasso variabile ed anche i Mutui a tasso fisso di nuova accensione ed il maggior costo rallenterà inesorabilmente la concessione di Mutui alle famiglie, condizionando anche il buono stato di salute del mercato immobiliare. n due anni 80 miliardi in più a famiglie e imprese Negli ultimi due anni e mezzo le banche, nonostante le difficoltà legate al Covid, anche sul piano economico, hanno erogato 34 miliardi di euro di nuovi prestiti ipotecari, con una crescita del 9%.

