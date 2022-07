Marvel, Kevin Feige: "Vorrei trovare un ruolo nel MCU per Ryan Gosling" (Di domenica 24 luglio 2022) Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha commentato le dichiarazioni di Ryan Gosling dichiarando che sarebbe felice di trovare un ruolo per lui nel MCU. Rya Gosling ha espresso nelle ultime settimane il suo interesse a entrare nel MCU con il ruolo di Ghost Rider e ora Kevin Feige ha commentato le sue dichiarazioni. La star canadese è stata a lungo al centro delle ipotesi riguardanti un suo potenziale coinvolgimento nei progetti Marvel con la parte di Nova, tuttavia ha smentito che ci fosse qualcosa di vero. Durate la promozione di The Gray Man, Ryan Gosling ha quindi dichiarato che non gli dispiacerebbe entrare nel MCU, dichiarando che sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022), presidente diStudios, ha commentato le dichiarazioni didichiarando che sarebbe felice diunper lui nel MCU. Ryaha espresso nelle ultime settimane il suo interesse a entrare nel MCU con ildi Ghost Rider e oraha commentato le sue dichiarazioni. La star canadese è stata a lungo al centro delle ipotesi riguardanti un suo potenziale coinvolgimento nei progetticon la parte di Nova, tuttavia ha smentito che ci fosse qualcosa di vero. Durate la promozione di The Gray Man,ha quindi dichiarato che non gli dispiacerebbe entrare nel MCU, dichiarando che sarebbe ...

