LIVE Berrettini-Ruud 6-4 6-7 2-6, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: il norvegese interrompe la striscia vincente dell’azzurro (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta della Finale del torneo ATP di Gstaad. La domenica di tennis non è certamente finita, tra pochi minuti ad Amburgo toccherà a Lorenzo Musetti, questa sera a Palermo sarà la volta di Lucia Bronzetti. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:16 Finale durata 2 ore e 34 minuti. 10 gli ACE scagliati da Berrettini, 8 quelli di Ruud. Il norvegese ha vinto l’80% dei punti in cui ha messo la prima palla di servizio, e ben il 66% di quelli avviati con la seconda. Matteo paga il calo fisico, che può essere giustificato dal recupero post covid. CASPER Ruud b. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:18 Termina qui la nostrascritta delladel torneo ATP di. La domenica di tennis non è certamente finita, tra pochi minuti ad Amburgo toccherà a Lorenzo Musetti, questa sera a Palermo sarà la volta di Lucia Bronzetti. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:16durata 2 ore e 34 minuti. 10 gli ACE scagliati da, 8 quelli di. Ilha vinto l’80% dei punti in cui ha messo la prima palla di servizio, e ben il 66% di quelli avviati con la seconda. Matteo paga il calo fisico, che può essere giustificato dal recupero post covid. CASPERb. ...

