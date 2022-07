Lewandowski Barcellona, Xavi: «È una star mondiale, è arrivato con grande umiltà» (Di domenica 24 luglio 2022) L’allenatore del Barcellona Xavi ha commentato l’arrivo di Lewandowski in blaugrana Xavi, allenatore del Barcellona, al termine del Clasico estivo contro il Real Madrid vinto 1-0 ha commentato l’arrivo di Robert Lewandowski in blaugrana. LE PAROLE – «Lui è una star mondiale. Una star mondiale che è venuta da noi con incredibile umiltà. Si sta adattando molto rapidamente. Sono molto contento sia di lui sia di Raphinha». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) L’allenatore delha commentato l’arrivo diin blaugrana, allenatore del, al termine del Clasico estivo contro il Real Madrid vinto 1-0 ha commentato l’arrivo di Robertin blaugrana. LE PAROLE – «Lui è una. Unache è venuta da noi con incredibile. Si sta adattando molto rapidamente. Sono molto contento sia di lui sia di Raphinha». L'articolo proviene da Calcio News 24.

