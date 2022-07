Lega, Salvini lancia una frecciata a Enrico Letta (Di domenica 24 luglio 2022) "Io penso che la regia sia stata del PD", queste le parole del leader della Lega Salvini che ha lanciato una frecciata a Enrico Letta. Lega, frecciata di Salvini a Letta: “Non l’ho mai visto sudato” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 24 luglio 2022) "Io penso che la regia sia stata del PD", queste le parole del leader dellache hato unadi: “Non l’ho mai visto sudato” su Donne Magazine.

borghi_claudio : Come se non l'avessimo capito che il pericolo per loro era sempre e soltanto Salvini... Volevano spaccare la Lega e… - LegaSalvini : ?? SALVINI INCONTRA I GOVERNATORI LEGA: GOVERNO DI CDX PER L’AUTONOMIA - Link4Universe : La Lega non solo non menziona l'emergenza climatica sul proprio sito, ma non ha nemmeno un pamphlet o presentazione… - Eric57017912 : POSSONO FARLO ANCORA #GreenPass #Vaccino #QuintaDose #QuartaDose #PartitoDemocratico #PD #EnricoLetta #Salvini… - ItaloLeone6 : @CPF02294951 @a_meluzzi @AlexBazzaro Non si può votare un partito come la #Lega che ha dei somari come #Borghi e… -