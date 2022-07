F1 Gp Francia 2022, Leclerc davanti a Verstappen e Hamilton (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc, partendo dalla pole, mantiene la prima posizione, dopo la partenza del Gp di Francia di F1. La rossa del monegasco ha tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Subito dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez e la seconda Mercedes di George Russell, poi l’Alpine di Fernando Alonso. La Ferrari di Sainz, partita dal fondo della griglia per aver cambiato l’intera Power Unit, intanto è risalita in 15esima posizione. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – La Ferrari di Charles, partendo dalla pole, mantiene la prima posizione, dopo la partenza del Gp didi F1. La rossa del monegasco ha tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Maxe la Mercedes di Lewis. Subito dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez e la seconda Mercedes di George Russell, poi l’Alpine di Fernando Alonso. La Ferrari di Sainz, partita dal fondo della griglia per aver cambiato l’intera Power Unit, intanto è risalita in 15esima posizione. Funweek.

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - LaVeritaWeb : La Bce rivede al ribasso le stime sul Pil dell’area euro (che nel 2022 si fermerà al +2,8%), mentre il carovita arr… - Eurosport_IT : Charles ?? Sainz ?? Team Leggi le dichiarazioni: - AngeloR54671811 : RT @CarlodeBlasio1: Pastore belga rischia la vita per salvare gattino da uno dei terribili incendi di questi giorni in Francia. Notizia e f… - Corrado0M : RT @CarlodeBlasio1: Pastore belga rischia la vita per salvare gattino da uno dei terribili incendi di questi giorni in Francia. Notizia e f… -