Elisa Esposito: la prof di corsivo manda in delirio i suoi “allievi” |”In India saresti sacrae…” (Di domenica 24 luglio 2022) La giovane tiktoker milanese che ha creato un caso mediatico con la sua idea del corsivo, si fa apprezzare sui social anche per altre doti. Elisa Esposito (web source)Questa giovanissima milanese decisamente ha avuto l’idea giusta ottenere la visibilità. Ma cos’è questo “corsivo” di cui tanto si parla? Un po’ di storia Questo modo di parlare è tipico della Generazione Z. Lo usavano Gran Bretagna anche star del calibro di Ariana Grande, Selena Gomez e l’indimenticabile Amy Winehouse. Come ogni moda che si rispetti, con i suoi tempi, è arrivata anche in Italia. Si tratta di un modo particolare di pronunciare le vocali, soprattutto nelle sillabe finali. Si tratta di lasciarle leggermente aperte in modo tale che, da semplice vocale, diventi un dittongo. Aiuto! La situazione è grammatica…. Alcuni suoni ... Leggi su newstv (Di domenica 24 luglio 2022) La giovane tiktoker milanese che ha creato un caso mediatico con la sua idea del, si fa apprezzare sui social anche per altre doti.(web source)Questa giovanissima milanese decisamente ha avuto l’idea giusta ottenere la visibilità. Ma cos’è questo “” di cui tanto si parla? Un po’ di storia Questo modo di parlare è tipico della Generazione Z. Lo usavano Gran Bretagna anche star del calibro di Ariana Grande, Selena Gomez e l’indimenticabile Amy Winehouse. Come ogni moda che si rispetti, con itempi, è arrivata anche in Italia. Si tratta di un modo particolare di pronunciare le vocali, soprattutto nelle sillabe finali. Si tratta di lasciarle leggermente aperte in modo tale che, da semplice vocale, diventi un dittongo. Aiuto! La situazione è grammatica…. Alcuni suoni ...

