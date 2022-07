Cani e Gatti, attenzione alle temperature record: il metodo infallibile per non farli soffrire (Di domenica 24 luglio 2022) Il caldo avanza, le temperature record fanno sì che questa diventi l’estate più calda del secolo: anche Cani e Gatti soffrono, come aiutarli? Cani e Gatti (Pixabay)Tartufo asciutto, orecchie molto calde, sono tra i due sintomi principali che vi ricordano la sofferenza dei vostri animali domestici per il caldo. Come noi, anche loro sono vittime di queste temperature ma non hanno la parola per fartelo notare, soffrono in silenzio e sta a noi capire cosa non va. Il cane ad esempio oltre ai sintomi appena elencati, spalanca la bocca, ansima e suda saliva. Si mostrerà anche sfaticato: perderà la voglia di camminare e la pigrizia durerà fin per tutte le ore calde della giornata. In questi casi è meglio non sforzarlo, preferendo lunghe passeggiate notturne. Sono sintomi ... Leggi su direttanews (Di domenica 24 luglio 2022) Il caldo avanza, lefanno sì che questa diventi l’estate più calda del secolo: anchesoffrono, come aiutarli?(Pixabay)Tartufo asciutto, orecchie molto calde, sono tra i due sintomi principali che vi ricordano la sofferenza dei vostri animali domestici per il caldo. Come noi, anche loro sono vittime di questema non hanno la parola per fartelo notare, soffrono in silenzio e sta a noi capire cosa non va. Il cane ad esempio oltre ai sintomi appena elencati, spalanca la bocca, ansima e suda saliva. Si mostrerà anche sfaticato: perderà la voglia di camminare e la pigrizia durerà fin per tutte le ore calde della giornata. In questi casi è meglio non sforzarlo, preferendo lunghe passeggiate notturne. Sono sintomi ...

