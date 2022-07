Boxe, Guido Vianello torna e vince: battuto Rafael Rios per ko tecnico al quarto round (Di domenica 24 luglio 2022) Un anno dopo, da Las Vegas ad Hinckley in Minnesota. Guido Vianello torna sul ring e trova la sua nona vittoria da professionista nei pesi massimi infliggendo una sconfitta prima del limite allo statunitense Rafael Rios (11-4). Dopo uno stop di un anno, il romano della Top Rank ha dominato il match, imponendo il suo ritmo già dai primi istanti della ripresa inaugurale con jab potenti e precisi. Alla quarta ripresa Rios sembra averne combattute 10. Vianello sente l’odore della vittoria e spinge sull’acceleratore: con un gancio destro e un montante sinistro al corpo costringe Rios ad inginocchiarsi a pochi secondi dalla fine del round. C’è il conteggio, l’americano si rialza a fatica, l’arbitro se ne accorge e ferma tutto. Per ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Un anno dopo, da Las Vegas ad Hinckley in Minnesota.sul ring e trova la sua nona vittoria da professionista nei pesi massimi infliggendo una sconfitta prima del limite allo statunitense(11-4). Dopo uno stop di un anno, il romano della Top Rank ha dominato il match, imponendo il suo ritmo già dai primi istanti della ripresa inaugurale con jab potenti e precisi. Alla quarta ripresasembra averne combattute 10.sente l’odore della vittoria e spinge sull’acceleratore: con un gancio destro e un montante sinistro al corpo costringead inginocchiarsi a pochi secondi dalla fine del. C’è il conteggio, l’americano si rialza a fatica, l’arbitro se ne accorge e ferma tutto. Per ...

sportface2016 : #Boxe, Guido #Vianello torna e vince: battuto Rafael #Rios per ko tecnico al quarto round - Dr_Faiella_AL : RT @FedPugilistica: ?? Stanotte negli USA torna sul Ring ???? Guido Vianello ?? vs Rafael Bios ???? ?? Grand Casinò Hinckley Minnesota ?? https:… - fight_shield : Il ritorno vincente di The Gladiator. Nell'articolo troverete tutti i risultati della main card organizzata dalla T… - fight_shield : Il ritorno di The Gladiator! Guido Vianello vs Rafael Rios: streaming e dove vederlo #TSOS // #FIGHT // #BOXE //… - FedPugilistica : ?? Stanotte negli USA torna sul Ring ???? Guido Vianello ?? vs Rafael Bios ???? ?? Grand Casinò Hinckley Minnesota ??… -