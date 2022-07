Ascolti TV 23 luglio 2022, Marco Liorni tiene duro con Reazione a Catena (Di domenica 24 luglio 2022) L'estate è nel pieno della sua stagione, ed ecco che gli Ascolti tv ne fanno le spese. Per ovviare a questi cali di audience, Rai e Mediaset sono solite mandare in onda repliche e film o show vari. Nel Prime Time di ieri 23 luglio Rai 1 ha riproposto un programma con Antonella Clerici che ha avuto la meglio su quello presentato da Gerry Scotti su Canale 5. Bene, ma in calo, il game show di Marco Liorni che nel weekend tende a perdere colpi. Nonostante ciò, Reazione a Catena si è riconfermato un'altra volta come il programma più guardato dell'intero sabato! Ascolti TV ieri 23 luglio, Antonella Clerici mette all'angolo Gerry Scotti Ad arricchire il Prime Time di Rai 1 ci ha pensato ‘The Voice Senior'. Pur trattandosi di una replica, lo show musicale ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 24 luglio 2022) L'estate è nel pieno della sua stagione, ed ecco che glitv ne fanno le spese. Per ovviare a questi cali di audience, Rai e Mediaset sono solite mandare in onda repliche e film o show vari. Nel Prime Time di ieri 23Rai 1 ha riproposto un programma con Antonella Clerici che ha avuto la meglio su quello presentato da Gerry Scotti su Canale 5. Bene, ma in calo, il game show diche nel weekend tende a perdere colpi. Nonostante ciò,si è riconfermato un'altra volta come il programma più guardato dell'intero sabato!TV ieri 23, Antonella Clerici mette all'angolo Gerry Scotti Ad arricchire il Prime Time di Rai 1 ci ha pensato ‘The Voice Senior'. Pur trattandosi di una replica, lo show musicale ...

