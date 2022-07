A Piacenza in piazza per difendere i sindacati di base (Di domenica 24 luglio 2022) Dalle fabbriche alle scuole, dalle realtà autogestite alla Rete degli studenti medi, passando per famiglie e bambini: in testa, dietro lo striscione «Le lotte non si processano, la vera associazione L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 luglio 2022) Dalle fabbriche alle scuole, dalle realtà autogestite alla Rete degli studenti medi, passando per famiglie e bambini: in testa, dietro lo striscione «Le lotte non si processano, la vera associazione L'articolo proviene da il manifesto.

anastasiamadam : RT @CollotMarta: In pullman verso Piacenza. 6 sindacalisti della logistica arrestati con accuse pretestuose, decine di indagati. Anni di pr… - RFanciola : RT @CollotMarta: In pullman verso Piacenza. 6 sindacalisti della logistica arrestati con accuse pretestuose, decine di indagati. Anni di pr… - Noname63840335 : RT @CollotMarta: In pullman verso Piacenza. 6 sindacalisti della logistica arrestati con accuse pretestuose, decine di indagati. Anni di pr… - darfil2 : RT @CollotMarta: In pullman verso Piacenza. 6 sindacalisti della logistica arrestati con accuse pretestuose, decine di indagati. Anni di pr… - simoventurini1 : RT @CollotMarta: In pullman verso Piacenza. 6 sindacalisti della logistica arrestati con accuse pretestuose, decine di indagati. Anni di pr… -