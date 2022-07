HankSchrader88 : @CozzAndrea Senti Andre la sintassi è fondamentale: se tu dici “che non hanno più nulla da fare”ci sono I FATTI che… - infoitsport : Milan, Zielinski piace. Ma se il Napoli non abbassa il prezzo è dura - sportli26181512 : Zielinski piace, ma serve una mano... dal Napoli. Per il gioco di Pioli sarebbe perfetto: Zielinski piace, ma serve… - rossonero_fans : RT @Gazzetta_it: Zielinski piace, ma serve una mano... dal Napoli. Per il gioco di Pioli sarebbe perfetto - Gazzetta_it : Zielinski piace, ma serve una mano... dal Napoli. Per il gioco di Pioli sarebbe perfetto -

Quiz per i più preparati, o per i più bravi a scovare statistiche di calcio: qual è la squadra a cui Piotrha segnato più gol in carriera Risposta immediata, per risparmiarvi la fatica: il Milan. Nelle 18 sfide contro il Diavolo (ha affrontato più volte solo la Juve, 20), il trequartista polacco ...CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Kim e Simeone in arrivo, Piotra due club Il patron Aurelio De Laurentiis , come riporta Sport Mediaset, è uscito allo scoperto parlando in esclusiva a ...Il nome in cima alla lista è quello di De Ketelaere del Bruges, ma in questo momento la pista pare raffreddata. I rossoneri cercano in particolare un giocatore che possa portare tecnica e fantasia sul ...l Bayern non dispiacerebbe averlo a disposizione e sul piatto ci sarebbero 20 milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire.