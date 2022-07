VIDEO F1, GP Francia 2022: highlights e sintesi qualifiche. Leclerc in pole con la scia di Sainz davanti alle Red Bull (Di sabato 23 luglio 2022) pole position n.16 in carriera e n.7 in stagione per Charles Leclerc, che ha primeggiato nelle qualifiche di Le Castellet e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio di Francia 2022, valevole come dodicesimo atto del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco ha sfruttato al meglio la strategia Ferrari, che ha sacrificato Carlos Sainz (già certo di scattare in ultima fila per la penalità legata alla sostituzione del motore) in Q3 con lo scopo di dare la scia a Leclerc nella seconda parte del Mistral e anche in uscita dalla curva Signes. Alla fine la prima guida della scuderia di Maranello si è imposto con tre decimi di margine sul leader della generale Max Verstappen e quasi mezzo secondo sull’altra Red Bull di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)position n.16 in carriera e n.7 in stagione per Charles, che ha primeggiato nelledi Le Castellet e domani partiràa tutti al via del Gran Premio di, valevole come dodicesimo atto del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco ha sfruttato al meglio la strategia Ferrari, che ha sacrificato Carlos(già certo di scattare in ultima fila per la penalità legata alla sostituzione del motore) in Q3 con lo scopo di dare lanella seconda parte del Mistral e anche in uscita dalla curva Signes. Alla fine la prima guida della scuderia di Maranello si è imposto con tre decimi di margine sul leader della generale Max Verstappen e quasi mezzo secondo sull’altra Reddi ...

