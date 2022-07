Vi spiego cos' è l' agenda Draghi | Senaldi svela la menzogna di Enrico Letta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Da che crisi di governo fu, sentiamo un gran parlare di "". Ne parlano un po' tutti i "vedovi" di Mario. In primis il Pd con, che continua a insistere sul punto. E ancora Matteo Renzi ed Italia Viva. Per non scordare chi ha lasciato Forza Italia: Mariastella Gelmini e Renato Brunetta su tutti. Poi Luigi Di Maio col suo neo-gruppuscolo centrista. E Carlo Calenda e altri centrini assortiti.... ripetuto quasi come se fosse un mantra. E a mettere in profonda discussione il suddetto mantra, anzi a mettere in discussione l'esistenza stessa dell', ci pensa Pietro ...