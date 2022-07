Tuttosport – Il Napoli potrebbe rinnovare Fabian e far partire Zielinski al West Ham

Leggi su dailynews24

(Di sabato 23 luglio 2022) Continua la campagna acquisti, partenze e rinnovi del. Il club azzurro non vuole arrivare impreparato all’inizio del campionato e non vuole in alcun modo sfigurare in Champions League. Stando alle ultime dichiarazioni di Raffaele Auriemma su, ci sarebbero delle novità. Rinnovoe partenza diSecondo il giornalista, ilsarebbe pronto a L'articolo