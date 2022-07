Sono in corso le primarie in Sicilia (Di sabato 23 luglio 2022) Centrosinistra e M5S stanno scegliendo un candidato presidente per le elezioni regionali, in un momento in cui la loro alleanza è in grossa crisi Leggi su ilpost (Di sabato 23 luglio 2022) Centrosinistra e M5S stanno scegliendo un candidato presidente per le elezioni regionali, in un momento in cui la loro alleanza è in grossa crisi

Coninews : ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Ai Mondiali in corso in Egitto Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e… - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - RaiNews : I Sindaci italiani, 1000, firmano per Draghi. Nel corso della giornata, sono attesi ulteriori aggiornamenti e adesi… - Greta_28_ : #12yearsofonedirection oggi sono 12 anni che non solo la mia band preferita ma anche 5 delle persone più importanti… - Occe64 : RT @Coninews: ANCORA UN PODIO AZZURRO! ?? Ai Mondiali in corso in Egitto Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele… -