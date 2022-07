Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: azzurre della sciabola ci provano, ma in semifinale va l’Ungheria (Di sabato 23 luglio 2022) Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 13 al 23 luglio. Le azzurre Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, che ieri agli ottavi hanno battuto 45-42 la Grecia, sono scese in pedana determinate e non hanno mai mollato, recuperando diverse situazioni di svantaggio. Non è però bastato per avere la meglio contro l’Ungheria, che si impone 45-43 e accede alle semifinali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia nella prova a squadre difemminile aide Ildi, in programma dal 13 al 23 luglio. LeRossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, che ieri agli ottavi hanno battuto 45-42 la Grecia, sono scese in pedana determinate e non hanno mai mollato, recuperando diverse situazioni di svantaggio. Non è però bastato per avere la meglio contro, che si impone 45-43 e accede alle semifinali. SportFace.

