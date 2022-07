Pregliasco | “Mascherine d’estate? Sempre pronte all’uso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Portare la mascherina in spiaggia. “Ribadisco il mio suggerimento generale di utilizzarla quando serve, come si fa con gli occhiali da sole, anche all’aperto in situazioni a rischio come i classici ‘capannelli’ delle vacanze, luoghi ristretti pieni di gente accalcata. La raccomandazione è stringente per i fragili e per chi li assiste”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, invitando alla “prudenza anche ad agosto”. “Presumibilmente il prossimo mese avremo un calo progressivo dei casi di Covid-19 – aggiunge -, ma servirà comunque mantenere attenzione e adottare comportanti di buon senso, proprio per non assistere a un rimbalzo dei contagi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.