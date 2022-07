M5S | Toninelli | “Bene Grillo | ora via zavorre per volare ancora più alti”

(Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – “Benissimo Beppeche blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi contrapponiamo la politica come missione. Ora avanti a testa alta e se qualche altra ‘zavorra’ si staccherà dal M5S vorrà dire che riusciremo apiù”. Così twitta Danilo, senatore del Movimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Italia Sera.

Paola Taverna, Vito Crimi, Alfonso Bonafede, Danilo Toninelli. La scatoletta di tonno si richiude. ... Anche perché Grillo è il proprietario del simbolo, che va presentato entro il 21 agosto per ...L ex deputato si allinea al fondatore: "Il peccato originale della politica, è quello di ... L'entusiasmo di Toninelli "Forza, forza tutti noi!" esulta l'ex ministro Danilo Toninelli subito dopo sui ... L'attacco a Di Maio: fa politica per lavoro, è "cartelletta". Infine un attacco a Luigi Di Maio, uscito da M5s Così Beppe Grillo sul suo blog dove ha aggiunto: «Noi siamo questi e la legge de ...