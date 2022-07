LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: delusione 4×100 maschile, eliminata! In finale col record italiano la 4×100 femminile! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.22: Nell’asta Al Hizam supera 5.65 al primo tentativo, Lillefosse, So. Guttormsen, Si. Guttormsen, Sasma, Yamamoto, Winders al secondo. Eliminati Paavola, Huang, Sobera 3.20: Inizia la finale del tiro del giavellotto femminile con al via Takemoto (Jpn), Little (Aus), Jasiunaite (Ltu), Gleadle (Can), Kitaguchi (Jpn), Muze (Lat), Winger (Usa), Fuchs (Ger), Ogrodnikova (Cze), Barber (Aus), Rani (Ind) 3.17: Vince la Francia con 38?09, secondo posto per il Canada con 38?10, terzo il Sud Africa con 38?31. Ripescate la Giamaica con 38?33 e il Brasile con 38?41, Italia settima con 38?74. Bastavano poco più di 3 decimi in meno agli azzurri e sono da ricercare nelle ultime due frazioni nettamente al di sotto delle ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.22: Nell’asta Al Hizam supera 5.65 al primo tentativo, Lillefosse, So. Guttormsen, Si. Guttormsen, Sasma, Yamamoto, Winders al secondo. Eliminati Paavola, Huang, Sobera 3.20: Inizia ladel tiro del giavellotto femminile con al via Takemoto (Jpn), Little (Aus), Jasiunaite (Ltu), Gleadle (Can), Kitaguchi (Jpn), Muze (Lat), Winger (Usa), Fuchs (Ger), Ogrodnikova (Cze), Barber (Aus), Rani (Ind) 3.17: Vince la Francia con 38?09, secondo posto per il Canada con 38?10, terzo il Sud Africa con 38?31. Ripescate la Giamaica con 38?33 e il Brasile con 38?41, Italia settima con 38?74. Bastavano poco più di 3 decimi in meno agli azzurri e sono da ricercare nelle ultime due frazioni nettamente al di sotto delle ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: in finale col record italiano la 4×100 femminile! - #Atletica #Mondiali… - RSIsport : ???????? Stanotte alla RSI ??Atletica, Mondiali di Eugene 02h30 night session con la 4x100m D di Ajla Del Ponte - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: si assegna il titolo della 35 km di marcia femminile - #Atletica #Mondiali… - RassegnaZampa : #Atletica Da Lyles al giavellotto, tutti i risultati della notte - OdeonZ__ : Da Lyles al giavellotto, tutti i risultati della notte -

LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: in finale col record italiano la 4x100 femminile! OA Sport LIVE Staffette e Bellò: è l’ottava notte mondiale È la notte delle staffette. Azzurri della 4x100 in batteria con Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali, azzurre con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana: p ... LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon concede il bis nella 35 km di marcia femminile. Stesso podio della 20 km CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2022 18.02: La nostra diretta per il momento si chiude qui. Oro al Perù con Garcia Leon, argento per la Polonia con Zdzieblo, bro ... È la notte delle staffette. Azzurri della 4x100 in batteria con Lorenzo Patta, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Chituru Ali, azzurre con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana: p ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2022 18.02: La nostra diretta per il momento si chiude qui. Oro al Perù con Garcia Leon, argento per la Polonia con Zdzieblo, bro ...